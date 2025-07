Oddo Milan Futuro, ufficiale il rinnovo del contratto: il comunicato del club rossonero

Oddo Milan Futuro, il club rossonero ha ufficializzato con un comunicato il rinnovo del tecnico dell’U23 rossonera. Permanenza anche per Tassotti

Una notizia che rafforza il progetto a lungo termine del Milan e sottolinea la fiducia riposta nelle figure chiave del settore giovanile. AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Massimo Oddo, che si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2027. Questo prolungamento non è solo una conferma, ma una chiara dichiarazione d’intenti da parte della società meneghina, che intende investire pesantemente nello sviluppo dei suoi giovani talenti.

Il ritorno di Massimo Oddo nel mondo rossonero, avvenuto nel febbraio 2025, ha segnato un momento importante. L’ex campione del mondo, pilastro della difesa milanista, ha assunto la guida tecnica di Milan Futuro, un ruolo cruciale per la crescita dei giovani calciatori. In questi mesi, il lavoro instancabile e la dedizione di Oddo non sono passati inosservati. I risultati tangibili e la visione strategica mostrata nella valorizzazione dei ragazzi hanno convinto pienamente la dirigenza.

La decisione di rinnovare il contratto di Oddo riflette la profonda convinzione del Club che, sotto la sua guida tecnica esperta, il percorso di valorizzazione e crescita dei calciatori provenienti dal vivaio proseguirà con determinazione e successo. L’obiettivo è chiaro e ambizioso: rendere questi giovani talenti pronti non solo per un futuro nel calcio professionistico, ma anche per integrarsi e competere nella Prima Squadra. Questo approccio mira a creare un ponte solido e diretto tra le giovanili e la squadra maggiore, garantendo un flusso costante di giocatori formati in casa, una risorsa fondamentale per la sostenibilità e il successo a lungo termine del Club.

Il Milan crede fermamente che la competenza e l’esperienza internazionale di Oddo, unite alla sua profonda conoscenza della filosofia rossonera, siano gli ingredienti perfetti per forgiare i campioni del domani. La sua capacità di trasmettere valori, disciplina e mentalità vincente è un asset inestimabile per i ragazzi che sognano di vestire la maglia rossonera a San Siro.

A riprova della continuità e della stabilità del progetto, il Club ha anche confermato in blocco lo staff tecnico che affianca Oddo. Il vice allenatore Marcello Donatelli, i collaboratori tecnici Mauro Tassotti e Valerio Brandi rimangono parte integrante di questa squadra. La loro presenza garantisce una coerenza metodologica e una sinergia essenziali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Mauro Tassotti, in particolare, rappresenta un’altra figura storica e di grande esperienza per il Milan, un valore aggiunto che porta con sé anni di lavoro con i giovani e la Prima Squadra.

Questo annuncio ufficiale, diffuso direttamente dal sito del club AC Milan, sottolinea l’importanza che la società attribuisce al settore giovanile. In un calcio sempre più competitivo, dove l’acquisto di talenti affermati comporta costi elevati, la formazione in casa diventa una strategia vincente. Il Milan, con il rinnovo di Massimo Oddo, lancia un segnale forte al panorama calcistico: il futuro è rossonero e passa attraverso la crescita dei propri talenti. L’attesa è ora tutta per vedere i frutti di questo lavoro meticoloso e la fioritura delle nuove stelle del Diavolo.