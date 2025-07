Mercato Milan, strategia chiara per la porta: ok di Allegri, Tare si muove di conseguenza. Ultime

Mercato Milan, i rossoneri hanno una strategia chiara per la porta della prossima stagione: Terracciano vice Maignan, Sportiello all’Atalanta

Il calciomercato Milan è in fermento sul fronte del mercato portieri, con cambiamenti significativi che stanno definendo la composizione della rosa per la prossima stagione. Dopo una breve avventura in rossonero, Marco Sportiello si appresta a lasciare il Diavolo, con un ritorno all’Atalanta che sembra ormai cosa fatta. La sua partenza libera un posto che verrà occupato da un volto noto del calcio italiano, Pietro Terracciano, portiere attualmente in forza alla Fiorentina. Queste mosse, riportate da Calciomercato.it, indicano una chiara direzione del Milan nel rafforzare il reparto arretrato, sebbene non tutte le decisioni stiano incontrando il pieno favore dei tifosi.

L’addio di Sportiello, 33enne brianzolo, non giunge del tutto inatteso. Nonostante un possibile interessamento della Cremonese, l’estremo difensore è pronto a fare ritorno a Bergamo, dove ricoprirà il ruolo di secondo portiere alle spalle di Carnesecchi. Quest’ultimo, a sua volta, era stato oggetto di voci di mercato in primavera, ma la sua permanenza a Bergamo è stata confermata, almeno per il momento. La scelta di Sportiello di lasciare il Milan, come specificato nell’articolo di Calciomercato.it, è stata dettata dalla sua volontà personale, un fattore spesso determinante nelle dinamiche di mercato.

A prendere il suo posto tra le fila rossonere sarà il 35enne Pietro Terracciano. L’attuale portiere viola non è un nome nuovo per il Milan; era già stato nel mirino del club ben due estati fa, prima dell’approdo di Sportiello. Due anni dopo, sembra che sia finalmente arrivata l’occasione giusta per il trasferimento. Per il giocatore della Fiorentina è pronto un contratto biennale con un ingaggio stimato intorno al milione di euro. Nonostante la sua esperienza e affidabilità, la decisione di affidarsi a Terracciano al posto di Sportiello non ha riscosso un entusiasmo unanime tra i tifosi del Diavolo, che speravano forse in un profilo differente o più giovane.

Il mercato dei portieri, tuttavia, non si esaurisce qui per il Milan. Un altro nome caldo, e reduce da una grandissima stagione, è quello di Vanja Milinkovic-Savic. L’estremo difensore serbo è particolarmente apprezzato dal club rossonero, che lo tiene in considerazione come possibile sostituto in caso di un’improbabile, ma sempre possibile, partenza di Mike Maignan. Anche il Napoli ha mostrato interesse per il portiere del Torino. Al momento, però, l’articolo di Calciomercato.it sottolinea che non ci sono ancora offerte ufficiali sul tavolo del Torino, nonostante l’interesse anche da parte di club inglesi. Il calciomercato è ancora lungo e riserva sempre sorprese, e la situazione di Milinkovic-Savic è indubbiamente una da tenere d’occhio.

In sintesi, il Milan sta operando con decisione per rimodellare la sua porta. L’addio di Sportiello e l’arrivo di Terracciano rappresentano le prime pedine di un puzzle che potrebbe ancora vedere ulteriori sviluppi, specialmente in relazione al futuro di Maignan e all’interesse per Milinkovic-Savic. Le prossime settimane saranno cruciali per definire in modo definitivo il reparto portieri del Diavolo in vista della nuova stagione.