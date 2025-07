Mercato Milan, intreccio Terracciano-Sportiello: l’indiscrezione sui due ingaggi non mente

Mercato Milan, prende quota l’intreccio tra Terracciano e Sportiello: i due vedranno lievitare i propri ingaggi. I dettagli

Il mercato dei portieri è in fermento e due nomi in particolare, Marco Sportiello e Pietro Terracciano, sono al centro dell’attenzione per i loro imminenti trasferimenti e i conseguenti adeguamenti contrattuali. Le informazioni, anticipate da Jacobone, delineano un quadro chiaro delle mosse che interesseranno questi due estremi difensori nel prossimo calciomercato.

Attualmente, sia Sportiello che Terracciano sono legati ai rispettivi club da un contratto con scadenza a un anno. Sportiello percepisce un ingaggio annuale di 1 milione di euro, mentre Terracciano si attesta sui 900mila euro. Queste cifre, già di per sé significative, sono destinate a lievitare con i nuovi accordi che verranno siglati in vista dei loro trasferimenti.

Per quanto riguarda Marco Sportiello, il suo futuro sembra tingersi di nerazzurro. Il portiere è infatti destinato a passare all’Atalanta, squadra che punta a rinforzare il proprio reparto difensivo con un elemento di esperienza e affidabilità. Con questo passaggio di maglia, l’ingaggio di Sportiello subirà un aumento. Si prevede che il suo stipendio passerà da 1 milione di euro a 1.2 milioni di euro, un incremento che riflette il valore e le aspettative riposte in lui dalla Dea. Questo investimento da parte dell’Atalanta sottolinea la volontà del club di assicurarsi un portiere in grado di offrire garanzie per la prossima stagione, sia in campionato che, eventualmente, nelle competizioni europee. La lunghezza del contratto sarà presumibilmente adeguata per legarlo al club bergamasco per più stagioni, garantendo stabilità e prospettiva.

Dall’altra parte, Pietro Terracciano è pronto a vestire la gloriosa maglia del Milan. Per il portiere toscano, questo trasferimento rappresenta un’importante opportunità di crescita e di visibilità in uno dei club più prestigiosi d’Italia. Anche per lui, il cambio di squadra porterà a un ritocco dell’ingaggio. Il suo stipendio, che attualmente ammonta a 900mila euro, raggiungerà la soglia di 1 milione di euro. Questo miglioramento economico è un chiaro segnale della fiducia che il calciomercato Milan ripone nelle sue capacità e nel suo potenziale. L’arrivo di Terracciano potrebbe infatti completare il reparto portieri rossonero, offrendo un’alternativa valida e affidabile al titolare designato. Anche in questo caso, è lecito attendersi un allungamento del contratto che vada oltre la singola stagione, assicurando al Milan un elemento su cui costruire a lungo termine.

Questi movimenti di calciomercato, come riportato dalla fonte Jacobone, evidenziano la dinamicità del settore e l’importanza di avere un reparto portieri solido e competitivo. Sia Sportiello che Terracciano, con i loro nuovi contratti, si apprestano a vivere un capitolo significativo delle loro carriere, con nuove sfide e maggiori responsabilità. I dettagli finanziari e la durata dei contratti saranno cruciali per la pianificazione futura dei rispettivi club, confermando l’attenzione non solo alle prestazioni sul campo, ma anche alla gestione economica e alla sostenibilità finanziaria. Il mercato è appena iniziato, ma queste prime mosse delineano già scenari interessanti per la prossima Serie A.