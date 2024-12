Milan Femminile, pari nel derby storico di San Siro contro l’Inter: le parole di Bakker

Le dichiarazioni di Suzanne Bakker, allenatrice del Milan Femminile, dopo il derby pareggiato contro l’Inter a San Siro

Intervenuta in conferenza stampa dopo il pari del Milan Femminile nel derby contro l’Inter, ecco le dichiarazioni dell’allenatrice delle rossonere Suzanne Bakker:

Sulla partita

“A differenza dell’andata abbiamo avuto il controllo della partita. Nonostante il gol subito alla fine del primo tempo abbiamo avuto molta energia rientrando in campo e trovando il pareggio. È stato un punto importante“.

Sul giocare a San Siro

“È stata una promozione per il calcio femminile in Italia, abbiamo dimostrato oggi che si può sognare in grande“.

Sugli obiettivi

“Proviamo a vincere ogni partita, ragioniamo di settimana in settimana. Siamo felici di aver giocato a San Siro e di aver ottenuto un punto. Ora testa alla Lazio“.

Cosa ricorderà di questa sera?

“Il boato del pubblico al nostro gol. Spero che in futuro si possano giocare più partite in questa cornice“.