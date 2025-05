Milan Futuro, Torriani parla dell’esperienza in Serie C: «Tutto un altro calcio»

Torriani, terzo portiere del Milan, si è raccontato in una lunghissima intervista ai canali ufficiali del club rossonero: le dichiarazioni

Intervistato da Milan Tv durante la nuova puntata di Homegrown, Lorenzo Torriani, portiere del Milan, ha dichiarato:

ESPERIENZA IN SERIE C – «Molti la sottovalutano un po’ ma soprattutto per noi giovani è molto costruttiva: giochi contro gente che ha molta esperienza in vari campionati e per un giovane non è facile. È un calcio diverso, più cattivo e meno tecnico. Milan Futuro? Penso che sia fondamentale: non è la Primavera ma non è neanche la Prima Squadra. Ti da tanta esperienza e come ho detto prima è un altro calcio».