Milan Femminile, le dichiarazioni di Giuliani: «Cornice incontentabile: è stato bellissimo»

Milan Femminile, le dichiarazioni di Laura Giuliani dopo il derby finito 1-1 con l’Inter Woman: «Cornice incontentabile: è stato bellissimo»

Intervenuta in conferenza stampa post derby contro l’Inter Woman, il portiere del Milan Femminile Laura Giuliani ha commentato così la gara:

Sulle sensazioni di giocare a San Siro

“Questa cornice non è commentabile. Nonostante non ci fossero tantissime persone è davvero bellissimo“

Sul salvataggio della Sweby nei minuti di recupero che ha scongiurato il ko

“Ha fatto un intervento pazzesco, quando si mette davanti alla porta non puoi che colpirla, perché la occupa tutta (ride, ndr)“

Sulla prestazione

“È un peccato perché potevamo portare a casa i tre punti. Dati alla mano meritavamo almeno tre gol ma ci sono stati dei grandi interventi del loro portiere. Merito a lei e merito a noi che ci siamo ricompattati dopo la pausa nazionali“.

Ancora sulla storicità del giocare a San Siro

“Giornata indimenticabile. Mi auguro che sia la prima di tante non solo qui ma anche in altri stadi d’Italia. Spero che le persone possano incuriosirsi in qualcosa di nuovo e apra le proprie prospettive. Perché questa è una cosa che può portare tanto non solo a questo sport ma anche alla società italiana“.