Milan Bologna, Freuler sicuro: «Stasera la finale di Coppa Italia non conterà. E voglio smentire questo luogo comune sui rossoneri»

Milan Bologna, Remo Freuler, centrocampista dei felsinei, ha parlato del doppio confronto coi rossoneri tra campionato e finale di Coppa Italia

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Remo Freuler, centrocampista del Bologna, ha parlato così in vista della doppia sfida col Milan:

PAROLE – «La seconda gara al momento non esiste. Per fare bene dopo è fondamentale fare alla grande prima, quindi fare il Bologna da subito in campionato. Tre parole chiave? Concentrazione, fiducia e la nostra qualità. Se in questo momento dovessi parlare ai ragazzi direi una cosa sola: la partita di mercoledì non va pensata, non esiste. Contro il Milan è fondamentale oggi. Intanto una cosa: leggo e sento che il Milan snobberà un po’ questa prima gara. Ma dai, non ci credo affatto. Secondo: con l’aggressione, la ferocia, vanno portati a difendere e dobbiamo fare gol. Chi toglierei ai rossoneri? Nessuno, io me la voglio e me la vorrò giocare con tutti i miei e tutti i loro. Tutti parlavano di Lamine Yamal giusto? E invece in finale è passata l’Inter. Milan-Bologna sarà talento contro gioco? E chi lo dice che il Milan non gioca a calcio? E che il Bologna non ha talenti?».