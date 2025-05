Conceicao Milan, arriva l’elogio di Alessandro Orlando! C’entra il modulo, le sue dichiarazioni

Conceicao Milan, Alessandro Orlando, ex calciatore del Milan, ha elogiato la scelta del cambio modulo decisa dal tecnico portoghese

Intervenuto a Radio Dance City4You, Alessandro Orlando, ex Milan, ha parlato così del tecnico dei rossoneri, Sergio Conceicao:

PAROLE – «Direi che il suo è un lavoro importante. Probabilmente, inizialmente, il suo lavoro è stato di tipo psicologico. Successivamente, con la conoscenza dei giocatori, ha potuto lavorare anche dal punto di vista tattico. Con questo nuovo modulo, sperimentato per la prima volta a Udine qualche settimana fa, direi che ha trovato equilibri interessanti, ha fatto sì che i giocatori si potessero esprimere al meglio, in ruoli più consoni alle loro caratteristiche. Credo che i risultati si stiano vedendo. È ancora in corsa per un piazzamento europeo e si va a giocare una finale di Coppa Italia, che è un traguardo importantissimo. Direi che, fondamentalmente, il suo percorso può essere considerato positivo».