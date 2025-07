Adli Milan, sirene arabe anche per l'esubero rossonero! Se non accetta... Ultimissime

Adli Milan, anche Yacine Adli, come Bennacer, ha ricevuto offerte dall’Arabia Saudita: se non accettasse domani si aggregherebbe a Milan Futuro

Le voci di mercato dall’Arabia Saudita continuano a scuotere il calciomercato Milan, e non si tratta più solo di Ismael Bennacer. Se il centrocampista algerino era già da tempo nel mirino dell’Al-Hilal, squadra che ha recentemente ufficializzato l’acquisto di Theo Hernandez a titolo definitivo proprio dal Milan, ora una nuova sorprendente proposta è giunta per Yacine Adli. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, confermando un interesse che potrebbe ridefinire le strategie di mercato rossonere in vista della prossima stagione.

L’Al-Hilal, noto per la sua aggressiva campagna acquisti volta a rafforzare il campionato saudita con talenti europei, sembra non volersi fermare. Dopo aver strappato Theo Hernandez al Milan con un’offerta economica irrinunciabile, il club arabo ha puntato le sue fiches su Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, pilastro del centrocampo milanista e pezzo pregiato della rosa di Allegri, è stato oggetto di intense trattative e di un corteggiamento serrato da parte del club saudita. La sua qualità, la sua visione di gioco e la sua capacità di recuperare palloni lo rendono un profilo estremamente appetibile per qualsiasi squadra ambiziosa, e l’Al-Hilal non fa eccezione. L’eventuale partenza di Bennacer rappresenterebbe un duro colpo per il Milan, che dovrebbe poi operare sul mercato per trovare un sostituto all’altezza.

Ma la vera sorpresa di queste ultime ore riguarda Yacine Adli. Il giovane centrocampista francese, che non sembra rientrare nei piani tattici di Max Allegri, si trova ora di fronte a un bivio significativo per la sua carriera. Adli, arrivato al Milan con grandi aspettative, ha faticato a trovare spazio e continuità in campo, complice anche la forte concorrenza nel reparto mediano. La sua tecnica raffinata e la sua eleganza nel possesso palla non sono bastate finora a garantirgli un ruolo da protagonista, lasciandolo spesso ai margini della squadra.

L’offerta proveniente dall’Arabia Saudita rappresenta un’opportunità unica per Adli di rilanciare la sua carriera in un campionato in forte crescita, dove le opportunità economiche sono decisamente più allettanti rispetto alla Serie A. Se il calciatore dovesse accettare la proposta dell’Al-Hilal, si aprirebbero le porte per una nuova avventura, lontano dai riflettori e dalla pressione del calcio europeo, ma con la possibilità di giocare con continuità e di essere una figura centrale in un progetto sportivo ambizioso.

Tuttavia, il destino di Yacine Adli non è ancora scritto. La Gazzetta dello Sport specifica che, nel caso in cui il centrocampista francese non dovesse accettare l’offerta araba, a partire da domani sarà regolarmente presente a Milanello per sostenere i test atletici e iniziare la preparazione estiva con il Milan Futuro. Questo scenario suggerisce che, in assenza di un accordo con l’Al-Hilal, il Milan potrebbe voler valutare le sue condizioni fisiche e la sua predisposizione in vista di un eventuale reintegro in rosa o di un nuovo percorso all’interno della struttura societaria, magari con un ruolo nel progetto Under 23 o Milan Futuro, in fase di costruzione.

L’interesse arabo per i giocatori del Milan è un segnale chiaro del cambiamento del panorama calcistico globale. Le squadre della Saudi Pro League sono disposte a investire ingenti somme per attirare talenti da tutta Europa, mettendo a dura prova la capacità di resistenza dei club del Vecchio Continente. Per il Milan, queste offerte rappresentano sia una minaccia in termini di perdita di giocatori importanti, sia un’opportunità per generare plusvalenze significative da reinvestire sul mercato per rafforzare la squadra. La situazione di Bennacer e Adli sarà sicuramente una delle più seguite nei prossimi giorni, con il Milan chiamato a prendere decisioni cruciali per il suo futuro.