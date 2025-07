Boniface Milan, la pista si scalda ma c’è un importante ostacolo! Resistono queste alternative

Boniface Milan, l’attaccante del Bayer Leverkusen resta un nome caldo per l’attacco ma resistono anche importanti alternative

Il calciomercato Milan si prepara a un’estate di grandi investimenti per rinforzare il proprio reparto offensivo. Con Massimiliano Allegri al timone, l’obiettivo è chiaro: portare a Milano un centravanti di razza, un finalizzatore d’area in grado di garantire un elevato numero di gol e, al contempo, offrire un lavoro tattico prezioso simile a quello che per anni è stato il marchio di fabbrica di Olivier Giroud. La strategia è quella di differenziare il profilo del nuovo acquisto rispetto a quello di Santiago Gimenez, già in rosa, per rendere l’attacco rossonero ancora più completo e versatile.

Uno dei nomi che circola con insistenza, e che è stato tra i primi a essere valutato dal duo dirigenziale Furlani-Tare, è quello di Lorenzo Lucca. L’attaccante italiano, reduce da una buona stagione, rappresenta un’opzione interessante, ma la sua presunta vicinanza al Napoli ha spinto il Milan ad accelerare i contatti con diversi agenti per sondare il terreno su altri profili di spessore.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, uno dei nomi che sta guadagnando quota nelle ultime ore è quello di Victor Boniface, attaccante nigeriano in forza al Bayer Leverkusen. Il classe 2000, 24 anni compiuti, ha già dato la sua apertura al trasferimento in maglia rossonera, un segnale importante che testimonia la volontà del giocatore di approdare a Milano. Tuttavia, il vero ostacolo in questa trattativa è rappresentato dal club tedesco. Il Bayer Leverkusen, infatti, valuta Boniface tra i 40 e i 45 milioni di euro, una cifra significativa che il Milan sta attentamente valutando. La stagione di Boniface è stata parzialmente condizionata da alcuni infortuni agli adduttori, che ne hanno limitato la continuità e il rendimento. Nonostante ciò, il nigeriano è riuscito a mettere a segno ben 11 reti, dimostrando il suo fiuto per il gol. È importante sottolineare come il suo valore di mercato si sia leggermente abbassato rispetto ai 60 milioni di euro richiesti in passato, rendendolo un’operazione potenzialmente più accessibile per le casse rossonere.

Il Milan, però, non si limita a un solo nome e sta continuando a esplorare diverse piste per trovare il rinforzo ideale. Tra i profili attentamente monitorati ci sono anche Nicolas Jackson del Chelsea e Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Per quanto riguarda il senegalese Jackson, il suo nome non è nuovo agli ambienti milanisti, visto che era già stato vicino al Milan quando militava nelle fila del Villarreal. Questo rende il giocatore una conoscenza approfondita per la dirigenza rossonera. Per Mateta, invece, ci sono stati dei colloqui con l’entourage del giocatore, ma al momento non è stata intavolata una vera e propria trattativa con il club inglese.

La sessione estiva di calciomercato si preannuncia quindi intensa e ricca di colpi di scena per il Milan, che punta a costruire una squadra ancora più competitiva e ambiziosa in vista della prossima stagione. Il reparto offensivo, in particolare, sarà il focus principale degli investimenti, con l’obiettivo di garantire ad Allegri un attacco prolifico e ben assortito.