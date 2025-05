Conceicao Milan, piovono conferme! Queste le scelte verso il Bologna, non ci sono più dubbi

Conceicao Milan, arrivano importanti conferme sulla decisione del tecnico portoghese di schierare la migliore formazione contro il Bologna

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il giornalista Ramazzotti ha dato questo aggiornamento sul Milan in vista del Bologna:

PAROLE – «Chi domani sera si aspettava il “Milan due” rimarrà deluso perché Sergio Conceiçao è intenzionato a schierare, se non la miglior formazione possibile, una squadra molto vicina al top. Mancheranno lo squalificato Leao e Fofana, che non è ancora al top dopo il fastidio al piede sinistro accusato lunedì a Genova, ma gli altri titolarissimi andranno in campo. Un rischio? Secondo l’ex allenatore del Porto, un rischio… calcolato: non vuole che i suoi stacchino la spina. E soprattutto punta a fare nove punti nelle prossime tre partite di campionato per vedere come sarà alla fine la classifica. Tante volte ci scappasse una sorpresa… Di certo non intende avere rimpianti».