Milan Bologna, Conceicao sorprende tutti! Pochissimo turnover e due ballottaggi aperti. Le ultime da Milanello

Milan Bologna, Sergio Conceicao non attuerà un profondo turnover nella sfida di domani contro i felsinei nonostante l’imminente finale di Coppa Italia

Importante aggiornamento dato da Sky per quanto riguarda la formazione del Milan domani contro il Bologna, gara in programma alle 20.45 a San Siro. A dispetto delle indiscrezioni di giornata, Sergio Conceicao, tecnico dei rossoneri, non attuerà un robusto turnover.

I cambi sicuri saranno due: Loftus-Cheek al posto dell’acciaccato Fofana e Joao Felix al posto dello squalificato Leao. Per il resto confermata la formazione di Genova con due ballottaggi: Gabbia-Thiaw in difesa (partono alla pari) e Santiago Gimenez-Jovic in avanti, col messicano in questo caso favorito.