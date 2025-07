Calciomercato Milan, Tare rompe gli indugi! Pista riattivata, colpo a sorpresa a centrocampo

Calciomercato Milan, Igli Tare ha riattivato la pista Javi Guerra per il centrocampo della prossima stagione: i dettagli

Il calciomercato Milan, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e del confermato tecnico Massimiliano Allegri, sta intensificando i propri sforzi per portare a Milano il giovane e promettente centrocampista spagnolo Javi Guerra. Nelle ultime ore, i contatti tra il club rossonero e l’entourage del giocatore si sono fatti più serrati, segnalando una netta accelerazione in questa trattativa che potrebbe rivelarsi uno dei colpi più interessanti del calciomercato estivo.

La notizia, riportata con dovizia di particolari dal noto esperto di mercato Matteo Moretto, evidenzia come il Milan stia approfittando di una situazione di stallo contrattuale tra Javi Guerra e il Valencia. Nonostante un incontro avvenuto giovedì 7 luglio tra la dirigenza del club spagnolo e gli agenti del calciatore per discutere il futuro, un’offerta formale di rinnovo e adeguamento dell’ingaggio non è ancora stata presentata. Questa incertezza gioca a favore del Milan, che vede in Guerra un profilo ideale per rinforzare la linea mediana con qualità, dinamismo e prospettive di crescita enormi.

Javi Guerra, classe 2003, è considerato uno dei talenti emergenti del calcio spagnolo. La sua capacità di recuperare palloni, la sua visione di gioco e la sua abilità nel verticalizzare lo rendono un centrocampista completo, capace di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. Un’aggiunta di questo calibro sarebbe fondamentale per il progetto tecnico di Allegri, che cerca elementi in grado di garantire solidità e, al tempo stesso, creatività nel cuore del gioco. Il centrocampo è un reparto chiave per il Milan, e l’innesto di un profilo come Guerra potrebbe elevare ulteriormente il livello qualitativo della squadra.

Il Milan, infatti, sta concentrando le proprie energie sul raggiungimento di un’intesa sui termini contrattuali con il giocatore. Si tratta di un passo cruciale, che precede l’apertura di una vera e propria negoziazione con il Valencia per definire l’ammontare del cartellino. Al momento, non è stato ancora raggiunto alcun accordo tra i due club, ma la volontà del giocatore di valutare nuove opportunità e la pressione del Milan potrebbero sbloccare la situazione. La strategia di Tare sembra chiara: assicurarsi prima il sì del calciatore, per poi avere una posizione di forza al tavolo delle trattative con il club proprietario del cartellino.

Questa mossa di mercato, se concretizzata, confermerebbe la volontà del Milan di costruire una squadra competitiva e con uno sguardo attento al futuro. L’arrivo di Tare come DS e la continuità con Allegri sembrano aver infuso nuova linfa nelle strategie di mercato del club, che ora punta a giocatori giovani ma già con un certo bagaglio di esperienze e un potenziale di crescita elevatissimo. Javi Guerra rappresenta in pieno questa filosofia, potendo diventare un pilastro del Milan per le prossime stagioni.

Il percorso per arrivare a Javi Guerra è ancora lungo e non privo di ostacoli, ma il forte interessamento del Milan e la situazione contrattuale del giocatore con il Valencia rendono questa pista estremamente calda. I tifosi rossoneri possono iniziare a sognare un nuovo, entusiasmante tassello per il centrocampo della squadra che si sta delineando sotto la gestione di Tare e Allegri. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per capire l’evoluzione di questa trattativa che sta infiammando il calciomercato.