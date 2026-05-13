Vlahovic Milan, pista ancora viva: i rossoneri osservano la situazione

Il futuro del serbo Dusan Vlahovic può intrecciarsi con le mosse del Milan: il club rossonero resta vigile. Ultime

Il futuro di Dušan Vlahović continua a essere uno dei temi più caldi del mercato europeo e il Milan resta alla finestra. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la trattativa per il rinnovo tra l’attaccante serbo e la Juventus non ha ancora trovato una svolta decisiva. Il club bianconero, infatti, non sarebbe disposto a presentare offerte fuori mercato per trattenere il centravanti, né sul fronte stipendio né su quello dei bonus.

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Il Milan resta in attesa

In questo scenario, il Milan continua a monitorare con attenzione l’evolversi della situazione. I rossoneri apprezzano da tempo le qualità di Vlahovic e potrebbero valutare un affondo soprattutto in caso di qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Molto dipenderà anche dalle future scelte dirigenziali e tecniche del club, con diversi cambiamenti ancora possibili ai vertici societari.

Nel frattempo, l’entourage del giocatore starebbe proponendo il numero 9 serbo anche ad alcuni top club spagnoli, segnale di come il suo futuro possa essere lontano da Torino. Nonostante ciò, il Milan rimane una candidatura concreta, pronta ad approfittare di eventuali sviluppi favorevoli nelle prossime settimane.