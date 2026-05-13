Lewandowski Barcellona, è rottura: addio a parametro zero e sirene dall’Arabia e dagli USA

Trattative per il rinnovo in stand-by: l’attaccante polacco lascerà i blaugrana in estate. Anche i club italiani ci pensano, ma i costi frenano ogni tentativo

Il futuro di Robert Lewandowski sembra ormai lontano dal Barcellona. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, le speranze di vedere il bomber polacco ancora in Catalogna sono ridotte al lumicino. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la situazione è arrivata a un punto di stallo che prelude a un addio imminente nella prossima sessione estiva.

La notizia apre scenari interessanti per il mercato internazionale: sul calciatore si è già acceso l’interesse dei club della Saudi Pro League e della MLS americana, pronti a contendersi il parametro zero di lusso. Non mancano i sondaggi da parte di alcune squadre italiane, ma l’operazione resta ai limiti del proibitivo a causa dell’ingaggio elevatissimo richiesto dall’attaccante.

Ecco il post su X di Fabrizio Romano:

«Robert Lewandowski e il Barça, le trattative per il nuovo contratto sono completamente in stand-by e l’addio estivo è ormai vicinissimo. Se non arriverà una nuova proposta, Lewandowski lascerà come parametro zero. Club della Saudi Pro League e della MLS interessati, club italiani tentati ma troppo costoso. È altamente improbabile vederlo restare a questo punto al Barcellona».