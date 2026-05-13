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Calciomercato

Lukaku Milan, pista sempre più fredda: i rossoneri non aprono al centravanti belga

Published

2 ore ago

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Lukaku

Le parole di Matteo Moretto allontanano il belga dal futuro rossonero: il Milan non apre all’attaccante del Napoli, Lukaku

Il nome di Romelu Lukaku continua a circolare nel panorama del mercato internazionale, ma al momento un approdo al Milan appare estremamente complicato. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, l’attaccante belga avrebbe gradito la possibilità di tornare a Milano anche per motivi personali, segnale di un legame ancora forte con la città.

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Nonostante questo scenario, il Milan non starebbe valutando concretamente un’operazione per riportare Lukaku a Milano. Le porte del club rossonero, infatti, sarebbero attualmente chiuse, così come quelle dell’altra società milanese.

La sensazione è quindi che il futuro del centravanti belga sia destinato a svilupparsi lontano dall’Italia. Al momento non risultano contatti concreti con il Milan, che sembra orientato verso profili differenti per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.

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