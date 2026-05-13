Calciomercato
Lukaku Milan, pista sempre più fredda: i rossoneri non aprono al centravanti belga
Le parole di Matteo Moretto allontanano il belga dal futuro rossonero: il Milan non apre all’attaccante del Napoli, Lukaku
Il nome di Romelu Lukaku continua a circolare nel panorama del mercato internazionale, ma al momento un approdo al Milan appare estremamente complicato. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, l’attaccante belga avrebbe gradito la possibilità di tornare a Milano anche per motivi personali, segnale di un legame ancora forte con la città.
LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan
Nonostante questo scenario, il Milan non starebbe valutando concretamente un’operazione per riportare Lukaku a Milano. Le porte del club rossonero, infatti, sarebbero attualmente chiuse, così come quelle dell’altra società milanese.
La sensazione è quindi che il futuro del centravanti belga sia destinato a svilupparsi lontano dall’Italia. Al momento non risultano contatti concreti con il Milan, che sembra orientato verso profili differenti per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione.