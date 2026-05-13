Calciomercato
Lewandowski Milan, ipotesi sempre più lontana: i rossoneri guardano altrove
Matteo Moretto fa chiarezza sul futuro dell’attaccante polacco: il Milan si allontana dal possibile arrivo di Lewandowski
Il nome di Robert Lewandowski è stato accostato nelle ultime settimane anche al Milan, ma la pista che porterebbe il centravanti polacco in rossonero appare oggi molto complicata. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, l’operazione non sarebbe mai entrata realmente nel vivo, soprattutto a causa dei costi estremamente elevati legati all’ingaggio e all’intera trattativa.
Anche la Juventus, altro club accostato al bomber, avrebbe in questo momento priorità differenti sul mercato.
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La sensazione è che il futuro di Lewandowski possa essere lontano dal calcio europeo. In pole ci sarebbe soprattutto l’Arabia Saudita, con diversi club pronti a muoversi concretamente, mentre anche la MLS continua a monitorare con grande attenzione la situazione del numero 9 polacco.