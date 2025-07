Saelemaekers, ha già convinto Allegri? Si gioca il suo futuro al Milan

Saelemaekers in questi primi giorni di ritiro avrebbe già convinto. Un impatto notevole quello del belga

C’è chi parte in sordina e chi, invece, brucia le tappe. È il caso di Alexis Saelemaekers, l’esterno belga che, dopo una stagione in prestito alla Roma, è rientrato al Milan e, a quanto pare, ha già conquistato il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Pochi allenamenti a Milanello sarebbero bastati al duttile giocatore per impressionare lo stratega toscano e garantirsi la permanenza nella rosa rossonera.

Un Rientro a Sorpresa per il “Tuttocampista”

Alexis Saelemaekers, rientrato alla base dopo un’annata trascorsa nella Capitale con la maglia giallorossa, non sembrava inizialmente destinato a rimanere a lungo nella Milano rossonera. Tuttavia, le sue prime uscite sotto la nuova guida tecnica avrebbero completamente ribaltato ogni pronostico. Il belga, noto per la sua instancabile corsa, la sua versatilità tattica e la capacità di coprire più ruoli sulla fascia, ha evidentemente dimostrato doti apprezzate dal tecnico.

Massimiliano Allegri, il navigato allenatore toscano tornato alla guida del Diavolo, è da sempre un estimatore del lavoro e della dedizione. È chiaro che l’impegno e la predisposizione di Saelemaekers nel recepire le indicazioni tattiche abbiano fatto breccia nel cuore dell’allenatore, che lo considera ora un elemento prezioso per la sua squadra. Un vero e proprio “tuttocampista” che può garantire equilibrio e soluzioni diverse sul fronte esterno.

Permanenza Merita e Piani Futuri

La notizia, diffusa da Sky Sport, conferma quindi la volontà del club di Via Aldo Rossi di puntare ancora su Saelemaekers, dopo un’estate che lo vedeva tra i possibili partenti. Questa decisione non solo rappresenta un voto di fiducia nei confronti del calciatore, ma indica anche come Allegri stia plasmando il Milan a sua immagine e somiglianza, privilegiando giocatori funzionali al suo sistema di gioco e disposti al sacrificio.

Per Saelemaekers, questa riconferma è un’opportunità d’oro per dimostrare il suo valore in un contesto a lui già familiare. La sua permanenza rinforza le opzioni sulle fasce per i rossoneri, offrendo ad Allegri un jolly tattico capace di adattarsi a diverse esigenze. Il belga è pronto a giocarsi le sue carte e a diventare un protagonista della prossima stagione del Milan.