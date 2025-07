Allenamento Milan, giornata di riposo per i ragazzi allenati da Allegri: programma già definito per domani. Le ultimissime sui rossoneri

Giornata di riposo oggi per i calciatori del Milan a Milanello. Dopo una settimana intensa di allenamenti e le prime fatiche stagionali, lo staff tecnico rossonero ha concesso un giorno di pausa alla squadra, permettendo ai giocatori di recuperare energie fisiche e mentali. Una pausa necessaria prima di tuffarsi nuovamente nella preparazione in vista degli impegni futuri.

Domani, infatti, la squadra tornerà in campo a Milanello per riprendere gli allenamenti. La ripresa sarà focalizzata sulla preparazione atletica, con sessioni volte a migliorare la resistenza e la condizione fisica generale dei calciatori. Massimiliano Allegri e il suo staff continueranno a lavorare sui carichi di lavoro progressivi, essenziali per mettere benzina nelle gambe in vista di una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa.

Le sedute di allenamento dei prossimi giorni vedranno probabilmente un mix di esercizi atletici, lavoro tattico e sessioni con il pallone, per affinare intese e meccanismi di gioco. Sarà anche un’occasione per integrare al meglio i nuovi arrivati, qualora ci fossero stati, e per consolidare i rapporti all’interno del gruppo.

Il riposo odierno è strategico per prevenire infortuni e garantire che i giocatori arrivino al top della forma all’inizio del campionato. La concentrazione e la determinazione saranno massime sin da domani, quando il fischio d’inizio della prossima sessione di allenamento darà il via a una nuova fase della preparazione estiva a Milanello.