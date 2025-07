Milan Futuro, Oddo non le manda a dire: «Ora come ora la mia soddisfazione più grande non è vincere ma fare questo». Le ultimissime sui rossoneri

Massimo Oddo, tecnico del Milan Futuro, ai microfoni di Milan TV, ha parlato in questo modo del progetto che è da poco iniziato.

LE SUE PAROLE – «Il nostro focus è lavorare con i giovani e forse per un allenatore è cosa più bella perchè può vederli crescere e migliorare. La soddisfazione più grande per uno che allena questi ragazzi è vederli un giorno in prima squadra, come è successo Camarda, Bartesaghi e Liberali».