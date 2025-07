Oddo a Milan Tv: «Nella prossima stagione il nostro obiettivo sarà solo uno. E su Allegri...»

Oddo, tecnico di Milan Futuro, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero: le sue dichiarazioni

Massimo Oddo, neo-tecnico del Milan Futuro, ha offerto una prospettiva approfondita e stimolante sul nuovo progetto rossonero ai microfoni di Milan TV. Le sue parole delineano una filosofia incentrata sulla crescita dei giovani talenti, sottolineando come le difficoltà siano un catalizzatore per il miglioramento e che la soddisfazione più grande per un allenatore di questo calibro sia vedere i propri ragazzi raggiungere la prima squadra.

“C’è sempre entusiasmo quanto si parte perché è il nostro mestiere,” ha esordito Oddo, con la sua consueta passione. “Io dico sempre che nel calcio dalle difficoltà si può crescere, dai momenti positivi invece meno perché c’è poco da imparare. Anche la retrocessione è un qualcosa da cui ripartire per migliorare.” Una visione, questa, che pone l’accento sulla capacità di resilienza e di trasformare gli ostacoli in opportunità di apprendimento.

Il Progetto Milan Futuro: Obiettivi Diversi, Stesso Amore per il Calcio

Oddo ha poi chiarito la distinzione fondamentale tra gli obiettivi della prima squadra e quelli del Milan Futuro. “Nel calcio si parla spesso di progetti. La nostra prima squadra ha il progetto di vincere, mentre il nostro obiettivo è diverso, cioè cercare di migliorare il più possibile questi ragazzi che un giorno potrebbero arrivare in prima squadra.” Questo significa che il focus principale non è il risultato immediato, ma lo sviluppo a lungo termine dei calciatori.

“Il nostro focus è lavorare con i giovani e forse per un allenatore è la cosa più bella perché può vederli crescere e migliorare,” ha continuato il tecnico, evidenziando la gratificazione personale di chi opera nel settore giovanile. “La soddisfazione più grande per uno che allena questi ragazzi è vederli un giorno in prima squadra, come è successo Camarda, Bartesaghi e Liberali.” Tre nomi che rappresentano la tangibile prova del successo di un percorso di crescita ben strutturato. Oddo ha ribadito che il merito di un giovane che arriva in prima squadra è da attribuire all’intero percorso nel settore giovanile, partendo dall’attività di base e passando per le diverse categorie Under.

La Serie C come Palcoscenico di Crescita: Il Caso Camarda

Soffermandosi sugli obiettivi specifici del Milan Futuro, Oddo ha sottolineato la natura formativa del campionato di Serie C. “Oggi nel calcio noi allenatori siamo molto legati ai risultati. Milan Futuro è qui per creare giovani. Chi gioca in un’Under 23 è quello di confrontarsi con caratteristiche fisiche, tecniche e mentali che in un campionato giovanile non trovi perché giochi con giocatori che per esempio non hanno la stessa scaltrezza e malizia che trovi in un campionato di grandi.”

Un esempio eloquente di questo processo è Francesco Camarda. “Camarda l’anno scorso ha fatto parecchia fatica all’inizio a giocare in Serie C, poi nel finale è diventato un giocatore che faceva la differenza in Serie C,” ha rivelato Oddo, mostrando come l’adattamento a un calcio più fisico e “adulto” sia cruciale per la maturazione dei talenti.