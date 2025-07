Mercato Milan, Tare oltre Archie Brown! Occhi in Spagna, può arrivare lui come terzino sinistro

Mercato Milan, Igli Tare ha già archiviato Archie Brown e ha puntato gli occhi in Spagna. C’è l’idea Gutierrez come terzino sinistro

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno ha scosso il calciomercato del Milan nelle ultime ore, lasciando i tifosi rossoneri con l’amaro in bocca. Quella che sembrava una trattativa in dirittura d’arrivo, con Archie Brown del Gent pronto a vestire la maglia del Diavolo, ha subito una svolta clamorosa e inaspettata. Come riportato da Il Quotidiano Sportivo nell’edizione di questa mattina, il terzino inglese ha clamorosamente cambiato idea, optando per un futuro in Turchia con il Fenerbahçe, squadra guidata nientemeno che da José Mourinho. Un colpo di scena che costringe il Milan a rivedere i propri piani e a intensificare la ricerca di un nuovo laterale sinistro.

La notizia ha generato un’ondata di delusione tra i sostenitori milanisti, che vedevano in Brown il sostituto ideale di Theo Hernández. Quest’ultimo, lo ricordiamo, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al Hilal nei giorni scorsi, lasciando un vuoto importante sulla fascia sinistra della difesa rossonera. La velocità, la spinta offensiva e la qualità di Hernández saranno difficili da replicare, e la dirigenza milanista è ora al lavoro per trovare un profilo che possa garantire un rendimento all’altezza.

La “beffa” Brown ha riacceso i riflettori su altri obiettivi già monitorati dal Milan. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, spicca quello di Miguel Gutiérrez. Il giovane terzino spagnolo classe 2001 del Girona è un profilo che da tempo intriga la società di Via Aldo Rossi. Gutiérrez, nell’ultima stagione, ha dimostrato di possedere qualità importanti, collezionando ben 36 presenze in tutte le competizioni e siglando due gol (uno in Liga e uno in Champions League). La sua tecnica, la visione di gioco e la capacità di incidere anche in fase offensiva lo rendono un candidato serio per prendere il posto di Hernández.

Il Milan si trova ora a un bivio cruciale. La strategia di mercato dovrà essere rapida ed efficace per non farsi trovare impreparati all’inizio della prossima stagione. Il ruolo del terzino sinistro è fondamentale nel sistema di gioco rossonero, e la scelta del nuovo acquisto sarà determinante per le ambizioni del club. La pista Gutiérrez sembra al momento la più concreta, ma il calciomercato è notoriamente imprevedibile e non si escludono nuove sorprese e l’emergere di altri profili nelle prossime ore. I tifosi attendono con ansia di scoprire chi sarà il prossimo padrone della fascia sinistra del Milan.