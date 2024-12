Milan Femminile Inter Women, spettacolo a San Siro: gli highlights e i gol del derby – VIDEO

Milan Femminile Inter Women, spettacolo a San Siro: gli highlights e i gol del derby che si è giocato ieri ed è terminato 1-1 – VIDEO

Il Milan attraverso il proprio canale You Tube ha pubblicato il video con gli highlights e i gol del derby che si è giocato ieri, per la prima volta a San Siro, tra il Milan Femminile e l’Inter Women.

La partita valida per la 12° giornata di Serie A femminile è terminata 1-1 con gol di Bartoli al 45′ per le nerazzurre e pareggio di Nadim al 51′. In campo lo spettacolo non è mancato.