Reijnders Milan, piovono conferme! Sondaggio del Manchester City, dopo la finale di Coppa Italia... La situazione

Reijnders Milan, arrivano importanti conferme sull’interesse del Manchester City per l’olandese: offerta formale dopo la finale di Coppa Italia

Il Manchester City ha contattato il calciomercato Milan per esprimere il suo interesse nell’acquisto di Tijjani Reijnders. I colloqui per un accordo sono in una fase iniziale e non è ancora stata inviata un’offerta formale.

Il Manchester City è consapevole dell’attenzione del Milan sulla finale di Coppa Italia di mercoledì. Ma quando il dialogo tra i club riprenderà, la squadra di Premier League è fiduciosa che si possa raggiungere un accordo per ingaggiare Reijnders. Lo riporta The Athletic.