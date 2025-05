Finale Coppa Italia, Donadoni non ha dubbi: «Tra Milan e Bologna non c’è una favorita. Sugli allenatori dico questa cosa»

Finale Coppa Italia, Roberto Donadoni, leggenda rossonera, ha analizzato la finale di domani tra il Diavolo e il Bologna: le dichiarazioni

Intervistato da TMW, Roberto Donadoni ha parlato così della finale di Coppa Italia:

PAROLE – «Non c’è una favorita, il Milan ha vinto in campionato e ha dato prova di avere consistenza, ma il Bologna aspetta un trofeo da 51 e quindi andrà in campo con grande grinta e determinazione. Il Bologna è il Bologna, ogni squadra ha le sue caratteristiche ma chi riuscirà a essere più fresco avrà più chance. Gli allenatori sono lì per fare il bene della propria squadra e provano a essere decisivi, poi chiaramente in campo vanno i giocatori. Italiano ha il vantaggio di conoscere la squadra dall’inizio dell’anno, Conceicao è subentrato e quando succede vuol dire che le cose non stanno andando come tutti vorrebbero».