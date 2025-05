Conceicao Milan, quale futuro per il portoghese? Due le opzioni sul tavolo, può succedere dopo la finale di Coppa Italia

Conceicao Milan, vanno ancora sciolte le riserve sul futuro del tecnico portoghese: dopo la finale di Coppa Italia sono due le opzioni possibili

La stagione del Milan non è ancora conclusa, nonostante la finale di Coppa Italia contro il Bologna. Il tecnico Sergio Conceição potrebbe aspettare fino a dopo la partita per rivelare le sue intenzioni sul futuro, dopo aver promesso di parlare a fine stagione. La sua panchina è stata messa in discussione dopo i primi risultati negativi, ma Conceição ha difeso il suo operato e le quotazioni per la sua permanenza sono risalite nelle ultime settimane.

Il Milan dovrà decidere se confermare Conceição o affidarsi a un nuovo allenatore, come Antonio Conte, Massimiliano Allegri o Maurizio Sarri. Tuttavia, non è escluso che sia lo stesso Conceição a decidere di lasciare il Milan al termine della stagione. Come riferito da calciomercato.it.