Milan Inter, a San Siro sarà uno spettacolo anche extra-campo! Oltre 77mila spettatori e tanti ospiti per il Derby

Milan Inter, a San Siro sarà uno spettacolo anche extra-campo! Il programma tra ospiti ed eventi davanti a oltre 77mila spettatori

Non sarà soltanto una partita fondamentale per la classifica. Milan-Inter si prepara a trasformare San Siro in una grande festa rossonera, con oltre 77mila spettatori attesi sugli spalti. Il dato rende ancora più speciale la stracittadina di domani: sarà infatti la gara con il maggior numero di presenze allo stadio dal 2019.

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Il pubblico sarà protagonista già prima del fischio d’inizio, grazie a un programma ricco di celebrazioni e iniziative dedicate alla storia del Milan.

Milan-Inter, oltre 77mila tifosi a San Siro

L’attesa per il Derby della Madonnina è confermata dai numeri. Più di 77mila persone saranno presenti al Meazza, creando una delle cornici più imponenti degli ultimi anni.

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Il derby si conferma così uno degli appuntamenti più sentiti della stagione rossonera, con San Siro pronto a spingere la squadra di Rúben Amorim in una sfida dal peso particolare anche per la classifica.

Kaká nella Hall of Fame del Milan

Uno dei momenti più significativi del prepartita sarà dedicato a Ricardo Kaká, che verrà ufficialmente celebrato per il suo ingresso nella Hall of Fame presented by Emirates.

Il brasiliano era stato scelto dai tifosi come uno dei tre migliori centrocampisti della storia del Milan, insieme a Carlo Ancelotti e Ruud Gullit. Prima della partita, Daniele Massaro gli consegnerà il trofeo realizzato da Tiffany & Co.

La Hall of Fame è stata istituita nel 2024, in occasione del 125° anniversario del club, con l’obiettivo di celebrare i campioni che hanno rappresentato la storia e i valori rossoneri. Tra gli altri nomi già inseriti figurano Franco Baresi, Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko e Marco van Basten.

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Desailly e gli altri ospiti del Derby

A San Siro sarà presente anche Marcel Desailly, altro grande protagonista del passato rossonero, che riceverà l’applauso del pubblico.

Non mancherà inoltre l’intrattenimento musicale. Prima del fischio d’inizio sono attesi Ernia, Rkomi, Sangiovanni, The Bausa e Don Joe, mentre Andrea Oliva sarà protagonista di un DJ set sul terreno di gioco.

Una cornice particolare per una sfida che, con oltre 77mila spettatori, celebrerà il presente del Milan senza dimenticare i grandi campioni che hanno contribuito a costruirne la storia.