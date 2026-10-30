Generali Stadium, Scaroni avverte: «Ci lavoro dal 2017 e mi dà una grande soddisfazione»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato durante la presentazione del progetto del nuovo stadio di Inter e Milan, il Generali Stadium

Il nuovo Generali Stadium, futura casa di Milan e Inter dal 2031, rappresenta uno dei progetti più ambiziosi per il calcio italiano. Durante la presentazione ufficiale del render, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha espresso tutta la propria soddisfazione per un percorso iniziato quasi dieci anni fa e arrivato ora a un passaggio decisivo.

Il numero uno del Milan ha sottolineato sia il valore del nuovo impianto sia l’accordo raggiunto con Generali per il naming rights, considerato un ulteriore tassello strategico per la realizzazione della nuova casa dei due club milanesi.

GENERALI STADIUM, SCARONI: «CI LAVORO DA QUASI 10 ANNI»

IL LUNGO PERCORSO VERSO IL NUOVO STADIO – «Posso dirvi che ci lavoro da quasi 10 anni, precisamente dal 2017 e posso dire che mi dà una grande soddisfazione. Ci sono voluti anni e anni di lavoro e di determinazione per portare uno stadio di caratura mondiale a Milano e in Italia ed oggi è l’evento culminante. Fin dal primo giorno, Generali – una delle principali istituzioni finanziarie italiane, la cui dimensione globale rispecchia la portata di questo progetto – si unisce alla visione di lungo periodo dei Club e delle rispettive proprietà, RedBird e Oaktree, per creare una nuova casa per generazioni di tifosi e un’eredità duratura per Milano. Oggi (ieri, ndr) è una giornata importante dove abbiamo centrato due obiettivi importanti: lo stadio in primis, ma anche una sponsorship per lo stadio».

MILAN E INTER, IL NUOVO ACCORDO CON GENERALI

L’intesa per il naming rights del nuovo impianto rappresenta un elemento particolarmente significativo all’interno del progetto. Milan e Inter hanno infatti raggiunto con Generali un accordo di lungo periodo legato al nome dello stadio, destinato a diventare Generali Stadium.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, l’accordo avrebbe una durata di 25 anni e un valore complessivo di circa 26 milioni di euro, pari a circa 13 milioni per club.

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GENERALI STADIUM, UN’OPERAZIONE STRATEGICA

Il nuovo impianto non rappresenta quindi soltanto una nuova casa per Milan e Inter, ma anche una fonte di ricavi destinata a incidere sulla sostenibilità economica dei due club nel lungo periodo. Il confronto con gli altri grandi stadi europei evidenzia inoltre il valore commerciale dell’operazione.

Per Scaroni, la presentazione del render segna dunque un passaggio simbolico dopo anni di lavoro. Il progetto entra in una fase sempre più concreta e il presidente rossonero ha voluto sottolineare soprattutto la portata dell’operazione per il futuro del Milan, dell’Inter e della città di Milano.