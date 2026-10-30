Pulisic giura amore al Milan: «Rinnovo fino al 2031 scelta facile, il derby è la partita più bella»

Pulisic, lo statunitense si racconta a SportMediaset: le parole su Cardinale, Ramos e la sfida contro l’Inter

Christian Pulisic ha rilasciato un’intervista a SportMediaset nella quale ha parlato sia del rinnovo fino al 2031 che del derby di domani sera. Di seguito le dichiarazioni dell’esterno rossonero:

SUL RINNOVO – «Era una decisione facile per me, volevo sempre rinnovare. Sono felice al Milan e voglio continuare qui».

SUL SUO MOMENTO – «Non c’è un nuovo o vecchio Pulisic, sono sempre io. Il mio obiettivo è sempre fare gol e assist e aiutare la squadra. Devo ringraziare i tifosi per il loro sostegno anche durante i momenti difficili. Il Milan per me è molto speciale».

SULLA LINGUA ITALIANA – «Per me è importante imparare la lingua del paese in cui vado. Gli altri miei compagni? Tutti vogliono imparare, gli ultimi arrivati devono migliorare un po’ (sorride, ndr)».

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SUL DERBY – «Per me è la migliore partita che esiste. E’ sempre una battaglia, per noi calciatori non esiste niente di meglio. Io voglio provare a decidere sempre le partite».

SU GONCALO RAMOS – «Dobbiamo aiutarlo e stare vicini a lui. Farà tanti gol, ma anche ora sta facendo tante cose buone. Non siamo preoccupati».

SU GERRY CARDINALE – «Per me è molto importante. E’ sempre vicino a noi. Mi ha detto che sono importante per il progetto, mi ha dato sempre grande fiducia e quindi lo ringrazio di questo».

SULL’INTER – «Mercoledì è stata difficile, domani dovremo fare meglio. L’Inter è forte, noi dovremo essere quasi perfetti per vincere, ma possiamo farlo».