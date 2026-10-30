 Amorim ritrova tre pedine importanti per il derby: ecco le sue scelte per Milan Inter
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Amorim ritrova tre pedine importanti per il derby: ecco le sue scelte per Milan Inter

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Published 1 ora fa il 30 Ottobre 2026
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Amorim panchina milan lecce

Dopo la sconfitta contro il Bologna il Milan si prepara alla stracittadina contro l’Inter. Amorim ritrova tre big, ma resta qualche dubbio

Il Milan di Rúben Amorim si prepara al primo Derby della stagione dopo la pesante sconfitta interna contro il Bologna nel turno infrasettimanale. Domani sera, alle 20.45, i rossoneri affronteranno l’Inter a San Siro nella sfida valida per la decima giornata di Serie A.

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La squadra dovrà reagire immediatamente e il tecnico portoghese può contare sul recupero di tre giocatori importanti: Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira.

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Milan-Inter, Gila e Rabiot verso la titolarità

Due dei tre recuperati dovrebbero partire dal primo minuto nel 4-3-3 preparato da Amorim. Gila è candidato a occupare la posizione di terzino destro, mentre Rabiot dovrebbe tornare in mezzo al campo al fianco di Luka Modrić e Yunus Musah.

Al centro della difesa, invece, dovrebbero trovare spazio Koni De Winter e Strahinja Pavlović, con il serbo pronto a ritrovare una maglia da titolare dopo il recente rinnovo contrattuale. Assente per infortunio Tomori che salterà il derby dopo essere tornato titolare con i rossoneri solo di recente a seguito delle vicende che lo avevano visto fuori rosa.

Milan, ballottaggio Estupiñán-Diawara

Il principale dubbio nel reparto arretrato riguarda la fascia sinistra. Pervis Estupiñán e Sankhoun Diawara sono in corsa per una maglia dal primo minuto.

L’ecuadoriano parte favorito, ma la scelta definitiva verrà presa da Amorim nelle ultime ore prima della sfida. Sulla corsia opposta dovrebbe invece agire Gila.

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Milan-Inter, Hutchinson e Pulisic con Ramos

Anche in attacco sembrano delinearsi le scelte del tecnico portoghese. Il tridente dovrebbe essere composto da Omari Hutchinson e Christian Pulisic sugli esterni, con Gonçalo Ramos confermato nel ruolo di centravanti.

Dopo la sconfitta contro il Bologna, il Milan cerca dunque una risposta immediata nel Derby. Il recupero di Gila, Rabiot e Moreira amplia le possibilità di scelta di Amorim, chiamato ora a individuare l’undici migliore per affrontare l’Inter.

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