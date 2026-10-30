Domani c’è Milan Inter! Bilancio storico in equilibrio nel derby: i numeri della sfida

Domani c’è Milan Inter! Bilancio storico in equilibrio tra le due squadre con l’Inter in vantaggio di una sola vittoria, ma in svantaggio in casa dei rossoneri

Il Milan arriva al primo Derby della stagione con un dato recente particolarmente favorevole, ma anche con una storia complessiva che racconta quanto sia equilibrata la sfida con l’Inter.

Negli ultimi sette confronti, infatti, i rossoneri hanno vinto cinque volte, mentre le altre due partite sono terminate in pareggio. Un rendimento che stride con il maggiore dominio nerazzurro registrato negli ultimi anni in campionato, ma che conferma quanto la stracittadina possa sfuggire alle gerarchie.

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Milan-Inter, 257 derby nella storia

Sono 257 i derby complessivamente disputati tra Milan e Inter. Il bilancio è praticamente in equilibrio: 93 vittorie dell’Inter, contro le 92 del Milan, mentre completano il quadro i pareggi.

Anche il conto delle reti vede i rossoneri leggermente avanti: 355 gol segnati dal Milan contro i 352 dell’Inter.

Numeri che testimoniano l’estremo equilibrio storico della stracittadina milanese, con appena una vittoria di differenza tra le due squadre.

San Siro, il bilancio dei derby con il Milan padrone di casa

Considerando invece i derby disputati con il Milan formalmente padrone di casa, sono 130 le sfide complessive.

I rossoneri hanno conquistato 48 vittorie, mentre 36 sono stati i pareggi. L’Inter ha invece ottenuto 46 successi.

Anche in questo caso il bilancio resta quindi estremamente equilibrato: due vittorie in più per il Milan rispetto ai nerazzurri nelle stracittadine disputate con i rossoneri come squadra di casa.

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Il Milan vuole confermare il dominio recente

A rendere ancora più interessante il confronto c’è poi la striscia degli ultimi anni. Cinque vittorie del Milan e due pareggi nelle ultime sette sfide rappresentano un bilancio senza sconfitte per i rossoneri.

La scorsa stagione, in particolare, il Milan ha conquistato entrambi i derby, confermando una tendenza che domani sera la squadra di Rúben Amorim proverà a prolungare.

La storia dice dunque equilibrio assoluto, mentre il recente passato sorride al Milan: a San Siro è pronto a scriversi un altro capitolo della sfida più sentita della stagione.