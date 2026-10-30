Il derby riunisce le leggende rossonere! Cardinale porta a cena alcuni dei volti della storia rossonera

Alla vigilia del Derby di Milano, il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha organizzato una cena con diversi grandi ex del club e non solo

Il Derby di Milano si avvicina e il Milan ha scelto di vivere la vigilia coinvolgendo anche alcuni dei protagonisti che hanno scritto pagine importanti della storia rossonera. Domani sera, alle 20.45, Milan e Inter si affronteranno a San Siro nella sfida valida per la decima giornata di Serie A.

La squadra di Rúben Amorim arriva all’appuntamento dopo la sconfitta interna contro il Bologna, mentre i nerazzurri occupano le prime posizioni della classifica e sono reduci dal successo contro il Venezia.

Cardinale, cena con le leggende del Milan

Come riferito da Sportmediaset, in vista della stracittadina Gerry Cardinale ha organizzato una cena in un noto ristorante milanese alla quale hanno partecipato numerose leggende del club rossonero.

Tra gli invitati figurano Kaká, Marcel Desailly, Serginho, Demetrio Albertini, Mauro Tassotti, Cristian Brocchi, Filippo Galli e Daniele Massaro. Una rappresentanza significativa di diverse generazioni della storia del Milan, riunita alla vigilia di una delle partite più importanti della stagione.

Milan-Inter, presente anche Galliani

Alla cena ha preso parte anche Adriano Galliani, storico dirigente del Milan e figura centrale di una delle epoche più vincenti della storia del club.

Insieme agli ex rossoneri erano presenti inoltre Buonfiglio, presidente del CONI, e Simonelli, presidente della Lega Serie A.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Derby, una vigilia nel segno della storia rossonera

L’incontro organizzato da Cardinale aggiunge quindi un ulteriore elemento alla vigilia del Derby. Da una parte il Milan attuale, chiamato a reagire dopo il ko contro il Bologna; dall’altra i grandi protagonisti del passato, riuniti per accompagnare la squadra verso una sfida che può avere un peso importante sulla stagione.

San Siro è pronto ad accogliere la stracittadina e, prima ancora del fischio d’inizio, il Milan ha già riunito attorno a sé alcuni dei nomi più rappresentativi della propria storia.