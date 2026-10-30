Milan, domani c’è il derby! Ecco cosa ci possiamo aspettare dall’Inter nella stracittadina

Milan, domani c’è il derby! Alle 20.45, a San Siro, la stracittadina di Milano. Ecco cosa quali sono i punti di forza dell’Inter di Chivu in vista della gara

Il Derby di Milano torna protagonista nella 10ª giornata di Serie A 2026/27. Milan e Inter si affrontano domani sera a San Siro, a distanza di quasi otto mesi dall’ultimo precedente, vinto dai rossoneri per 1-0 grazie alla rete di Pervis Estupiñán. Anche la sfida d’andata della scorsa stagione aveva premiato il Milan, con il gol decisivo di Christian Pulisic.

Le due squadre arrivano alla stracittadina con sette punti di differenza: l’Inter è prima a quota 25 insieme alla Lazio, mentre il Milan occupa il quinto posto con 18 punti. Per la squadra di Rúben Amorim il Derby rappresenta anche l’occasione per reagire immediatamente al ko per 2-4 contro il Bologna.

Milan-Inter, nerazzurri con un attacco in grande forma

Come evidenziato anche dal Milan nella propria Opponent Review, uno dei principali punti di forza dell’Inter è rappresentato dalla produzione offensiva. La squadra di Cristian Chivu va a segno da 19 partite consecutive in Serie A, la striscia aperta più lunga del campionato.

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I nerazzurri, però, dovranno rinunciare a Lautaro Martínez. Il capitano non sarà disponibile e lascerà quindi a Marcus Thuram il compito di guidare l’attacco. Il francese ha già realizzato cinque gol in campionato e sarà affiancato da uno tra Bonny e Pio Esposito.

Un altro dato fotografa l’efficacia offensiva nerazzurra: l’Inter ha già mandato a segno 10 giocatori differenti, confermandosi la squadra con maggiore varietà realizzativa.

Inter, la capacità di rimontare è una delle armi di Chivu

La squadra di Chivu ha mostrato inoltre una notevole capacità di reagire alle situazioni di difficoltà. L’Inter ha conquistato 13 punti dopo essere passata in svantaggio, il dato più alto dell’attuale Serie A.

I nerazzurri sono riusciti a rimontare contro Napoli, Udinese, Roma, Bologna e Fiorentina, ottenendo quattro vittorie e un pareggio. In tre occasioni, inoltre, la squadra è riuscita a recuperare addirittura due reti di svantaggio.

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Milan-Inter, attenzione alla ripresa

La distribuzione delle reti conferma un’altra caratteristica dell’Inter: la squadra tende a crescere con il passare dei minuti. Il 62% dei gol stagionali è arrivato nel secondo tempo, mentre 11 reti sono state realizzate nell’ultimo quarto d’ora.

Per il Milan sarà quindi fondamentale mantenere alta la concentrazione per tutti i novanta minuti. Dopo il passo falso contro il Bologna, la squadra di Amorim è chiamata a confrontarsi con un’Inter che arriva al Derby con numeri offensivi importanti e una spiccata capacità di reagire agli svantaggi.