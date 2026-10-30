E ora di derby! Negli ultimi 10 anni l’Inter domina in classifica, ma i rossoneri portano a casa la stracittadina – Milan News 24

Alla vigilia della stracittadina di Milano, il Corriere dello Sport analizza gli equilibri recenti tra Milan e Inter tra classifica e singola sfida

Il conto alla rovescia per il derby di Milano è ufficialmente iniziato. Domani sera, sabato 31 ottobre alle 20.45, Milan e Inter si affronteranno a San Siro nella decima giornata di Serie A 2026/27. Una sfida che, come sottolinea il Corriere dello Sport, arriva con una storia recente caratterizzata da equilibri molto diversi tra campionato e stracittadina.

Negli ultimi anni, infatti, l’Inter ha costruito una netta superiorità rispetto ai cugini sul piano dei risultati complessivi, ma il derby ha spesso seguito una logica completamente diversa.

Milan-Inter, nerazzurri davanti negli ultimi anni

Dal campionato 2016/17, l’Inter ha quasi sempre chiuso la stagione davanti al Milan. Le uniche eccezioni sono state proprio il 2016/17, quando i rossoneri terminarono con un punto in più, e il 2021/22, stagione dello scudetto conquistato dalla squadra di Stefano Pioli, chiusa con due punti di vantaggio sull’Inter.

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Nel periodo considerato, secondo il Corriere dello Sport, il distacco complessivo accumulato in classifica a favore dei nerazzurri è arrivato a 97 punti. Una superiorità accompagnata anche da un bilancio migliore sul fronte dei trofei: nove titoli conquistati dall’Inter contro i tre del Milan nello stesso arco temporale.

Derby, però, il Milan ha trovato la formula

Il quadro cambia radicalmente quando si passa alle stracittadine. Il Milan ha vinto cinque degli ultimi sette derby, mentre gli altri due sono terminati in pareggio.

Una serie particolarmente significativa per i rossoneri e che rappresenta invece una sorta di tabù recente per l’Inter. Nella scorsa stagione, infatti, i nerazzurri hanno perso entrambi i derby disputati contro il Milan.

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Inter favorita, ma il derby sfugge alle gerarchie

Il Corriere dello Sport sottolinea quindi come il confronto di domani arrivi con l’Inter abituata negli ultimi anni a presentarsi con i favori del pronostico, forte di una continuità societaria e sportiva che ha permesso al club di mantenersi ai vertici.

Anche la gestione tecnica di Cristian Chivu, reduce da un primo anno ricco di soddisfazioni, rappresenta una delle nuove certezze nerazzurre. Eppure proprio il derby resta un capitolo da risolvere.

Il dato delle ultime sette stracittadine dimostra infatti come classifica, rendimento e valori sulla carta possano essere completamente ribaltati nei novanta minuti del derby. Ed è proprio da questa consapevolezza che Milan e Inter ripartiranno domani sera a San Siro.