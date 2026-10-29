MN24 – Conferenza stampa Amorim pre Milan Inter: quando parlia il tecnico

Conferenza stampa Amorim pre Milan Inter: dopo il ko contro il Bologna, il tecnico rossonero presenterà la sfida contro l’Inter a partire dalle 14
Archiviata la deludente sconfitta contro il Bologna, per il Milan è già tempo di concentrarsi su uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione: il derby contro l’Inter. Sabato sera, infatti, i rossoneri ospiteranno i nerazzurri nella sfida valida per la decima giornata di Serie A, un confronto che mette in palio tre punti pesanti e che porta con sé un significato speciale per entrambe le tifoserie.
In vista della stracittadina, Ruben Amorim parlerà domani in conferenza stampa a Milanello, nel consueto appuntamento della vigilia. L’allenatore portoghese incontrerà i giornalisti presenti al Centro Sportivo di Carnago a partire dalle ore 14.00, per presentare la partita e rispondere alle domande dei cronisti.
TUTTE LE PAROLE DI AMORIM IN DIRETTA
L’attenzione sarà rivolta soprattutto alle condizioni della squadra dopo la battuta d’arresto contro il Bologna, con un focus particolare sugli infortunati e sui possibili recuperi in vista della sfida contro i rivali cittadini.
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Non mancheranno le domande sulle scelte di formazione, sulle difficoltà emerse nell’ultima partita e sulle aspettative per un derby che può rappresentare un’occasione importante per reagire.
Grazie al live testuale di Milannews24, sarà possibile seguire in diretta la conferenza stampa e non perdere nemmeno una dichiarazione di Amorim alla vigilia della grande sfida di San Siro.