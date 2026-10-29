Maignan a Milan TV: «Dobbiamo tenere la testa alta e andare avanti». Poi sorprende sul derby

Amorim commenta la sconfitta per 2-4 contro il Bologna e guarda già al derby con l’Inter: «Ci saranno tre punti in palio e c’è sempre di mezzo l’orgoglio»



Dopo il pesante ko per 2-4 contro il Bologna, Mike Maignan ha parlato ai microfoni di Milan TV. Il portiere e capitano del Milan ha analizzato la prestazione della squadra, invitando i compagni a reagire subito e a concentrarsi sui prossimi impegni. Inevitabile anche un passaggio sul derby contro l’Inter, in programma sabato, una sfida importante per la classifica e per l’orgoglio rossonero.

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Come giudichi la partita persa contro il Bologna?

«La partita è durata 95 minuti o 100, non lo so, fino a che l’arbitro ha fischiato la fine. Alla fine hanno fatto più gol di noi, hanno fatto meglio di noi ed è per questo che hanno vinto loro. Noi dobbiamo tenere la testa alta e andare avanti, perché tutte le partite sono importanti; stasera abbiamo perso questa e dobbiamo voltare pagina, perché nella prossima, che sia il derby o un’altra gara, dobbiamo sempre vincere per scalare la classifica. Dobbiamo essere pronti per ogni impegno».

Quanto conta il derby e cosa rappresenta per il Milan?

«È vero che sabato c’è il derby: non è che se lo vinciamo o lo perdiamo avremo vinto o perso il campionato. Ci saranno tre punti in palio e c’è sempre di mezzo l’orgoglio, perché il derby è così, e dovremo fare di tutto, come vogliamo fare sempre, per vincere la partita».