Infortunati Milan, allarme derby: due recuperi possibili, ma Tomori è in dubbio. Le ultime

Dopo la sconfitta contro il Bologna, i rossoneri cercano risposte in vista della sfida con l’Inter: Gila e Moreira sperano di esserci, mentre Rabiot è più lontano dal rientro

La sconfitta contro il Bologna a San Siro lascia strascichi pesanti in casa Milan. Oltre al contraccolpo psicologico in vista del derby di sabato contro l’Inter, i rossoneri devono fare i conti con una classifica complicata: la squadra è scivolata dal terzo al quinto posto, superata da Roma e Como. A preoccupare è anche la situazione degli infortunati, con Fikayo Tomori che si è aggiunto alla lista dei giocatori da valutare.

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Il difensore inglese sarà sottoposto oggi ad accertamenti per verificare l’entità del problema muscolare alla coscia destra. Un’assenza che potrebbe creare ulteriori difficoltà, soprattutto se non dovesse recuperare anche un altro centrale.

AMORIM SPERA IN DUE RIENTRI: GILA E MOREIRA IN POLE

Nel post-partita, Ruben Amorim ha lasciato aperta la porta a qualche recupero: «Penso che potremo recuperarne uno o due, magari potremo correre un rischio con loro». Le valutazioni definitive arriveranno oggi.

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Tra i possibili rientri, Mario Gila e Diego Moreira sembrano avere le maggiori possibilità di essere convocati. Il difensore sta smaltendo un’infiammazione alla caviglia sinistra, mentre il belga deve superare un lieve affaticamento al flessore sinistro.

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Più complicato, invece, il recupero di Adrien Rabiot, fermo per un affaticamento al polpaccio destro.

Restano indisponibili Gabbia, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Chukwueze. Se Tomori e Gila dovessero dare forfait, Amorim potrebbe essere costretto a reinventare la fascia destra, riproponendo magari Yunus Musah nel ruolo di terzino, come già accaduto contro il Bologna.

Il derby si avvicina e il Milan non può permettersi altri imprevisti.