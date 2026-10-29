Calciomercato Milan, blindato il futuro di Cisse: pronto il rinnovo fino al 2031! Cifre e dettagli

I rossoneri accelerano per blindare il talento Alphadjo Cissé: sul tavolo un nuovo accordo a lungo termine con un importante adeguamento dell’ingaggio e un’opzione per un’altra stagione

Il Milan guarda al futuro e lavora per blindare Alphadjo Cissé. Il club rossonero sarebbe sempre più vicino a raggiungere un accordo per il prolungamento del contratto del giovane talento, con l’obiettivo di garantirsi la sua permanenza a lungo termine e puntare sulla sua crescita.

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A riportare la notizia è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di calciomercato, secondo cui le parti si starebbero avvicinando alla fumata bianca per un nuovo accordo fino al 2031, con un’ulteriore opzione per prolungare il rapporto fino al 2032.

Un segnale importante della fiducia che il Milan riporrebbe nelle qualità del giocatore e nelle sue prospettive di sviluppo. La strategia della società sarebbe quella di anticipare eventuali interessamenti esterni, assicurandosi il controllo del futuro del calciatore attraverso un contratto di lunga durata.

INGAGGIO IN AUMENTO: ECCO LE CIFRE DEL NUOVO ACCORDO

La novità più significativa riguarderebbe anche l’aspetto economico. Stando alle informazioni diffuse da Schira, Cissé potrebbe beneficiare di un consistente aumento dello stipendio: dagli attuali 750 mila euro annui passerebbe a circa 1,8 milioni di euro a stagione.

Un adeguamento importante, che testimonierebbe la volontà del Milan di valorizzare il giocatore e riconoscergli un ruolo sempre più significativo nel progetto rossonero.

Ora resta da capire quando arriverà la firma definitiva. Se l’intesa verrà formalizzata, Cissé potrebbe diventare uno dei punti di riferimento del Milan del futuro, con un contratto che garantirebbe stabilità e prospettive per i prossimi anni.

Il club rossonero punta così sulla continuità e sulla crescita dei propri talenti, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva anche nel lungo periodo.