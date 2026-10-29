Amorim a SportTV: «Al derby giocatori pronti a dare tutto. Ecco cosa dobbiamo fare per migliorare»

Amorim analizza la sconfitta contro il Bologna: dalla stanchezza della squadra alla necessità di recuperare gli indisponibili, fino al messaggio per la sfida contro l’Inter

Dopo la sconfitta del Milan contro il Bologna, Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di SportTV, in un’intervista realizzata dal giornalista Andersinho Marques. L’allenatore rossonero ha analizzato le difficoltà incontrate dalla squadra durante la partita, soffermandosi sulle energie mancanti e sull’importanza di recuperare i giocatori in vista del derby di Milano.

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Come valuti la prestazione del Milan contro il Bologna?

«Credo che, fin dal primo minuto, non abbiamo avuto l’energia necessaria. Sentivo la squadra un po’ stanca e questo si è notato molto anche alla fine della gara. Abbiamo subito due gol molto rapidi nella seconda parte e questo ha reso tutto ancora più difficile. Abbiamo provato, abbiamo avuto un’opportunità con Camarda, ma non siamo riusciti a ribaltarla e loro hanno segnato in transizione, quando ormai avevamo corso tutti i rischi, e abbiamo finito per perdere la partita».

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Quali indicazioni tattiche si possono ricavare da questa sconfitta?

«No, non ha molto a che fare con la tattica, ha molto a che fare con il capire che dobbiamo recuperare tutti i nostri giocatori per essere migliori, una squadra più completa».

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Sabato c’è il derby contro l’Inter: quale messaggio vuoi mandare ai tifosi rossoneri?

«Buoni giocatori in campo che daranno il massimo per vincere la partita».