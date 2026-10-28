Calciomercato Milan, dopo Pulisic tocca a Rabiot: rinnovo sempre più vicino, ultimi dettagli da sistemare!

Il club rossonero vuole blindare anche il centrocampista francese dopo aver raggiunto l’intesa con l’americano: restano da definire gli ultimi particolari prima della fase burocratica e della firma

Il Milan accelera sul fronte dei rinnovi e, dopo Christian Pulisic, si prepara a blindare anche Adrien Rabiot. La dirigenza rossonera vuole dare continuità al progetto tecnico di Ruben Amorim, assicurandosi la permanenza di alcuni dei giocatori più importanti della rosa.

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Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, attraverso gli aggiornamenti sul mercato condivisi con Matteo Moretto, il prolungamento del centrocampista francese è una delle priorità del club. Le trattative procedono nella direzione auspicata e la sensazione è che si possa arrivare a una conclusione positiva.

Rabiot-Milan, ci siamo: mancano gli ultimi passaggi

Per Adrien Rabiot sarebbero in corso le ultime valutazioni sui dettagli dell’accordo. Una volta sistemati gli aspetti ancora da definire, si passerà alla parte burocratica, ultimo passaggio prima della firma ufficiale.

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Il centrocampista francese si è ritagliato un ruolo centrale nel progetto rossonero, grazie alla sua esperienza, alla fisicità e alla capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco. Qualità che hanno convinto il Milan a puntare ancora su di lui.

L’obiettivo della società è quindi consolidare il gruppo a disposizione di Amorim, evitando di perdere elementi considerati fondamentali per il presente e per il futuro della squadra.

Dopo il rinnovo di Pulisic, la possibile conferma di Rabiot rappresenterebbe un altro segnale importante delle ambizioni rossonere. Ora l’attenzione è rivolta agli ultimi dettagli: la firma potrebbe essere il prossimo passo di una trattativa che il Milan vuole portare a termine.