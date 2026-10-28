Milan Bologna streaming LIVE e diretta tv: dove vederla e tutte le info

Milan Bologna , tutto quello che c’è da sapere sulla nona giornata del campionato di Serie A 2026/27, ecco dove poter seguire il match

Milan-Bologna si gioca allo stadio San Siro, dove Ruben Amorim sfiderà Raffaele Palladino in una partita importante per entrambe le squadre. Dopo aver affrontato rispettivamente Udinese e Cagliari nell’ultimo turno di campionato, rossoneri e rossoblù vogliono conquistare i tre punti.

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Milan-Bologna, dove vederla in diretta TV: il canale DAZN

La sfida è valida per la nona giornata della Serie A Enilive 2026-2027. Per chi non sarà presente sugli spalti del Meazza, sarà possibile seguire la partita comodamente da casa.

La diretta televisiva sarà trasmessa da DAZN, che detiene i diritti di tutte e dieci le partite di ogni giornata del campionato.

Partita: Milan-Bologna

Milan-Bologna Data: mercoledì 28 ottobre

mercoledì 28 ottobre Orario: ore 18:30

ore 18:30 Canale TV: DAZN

Milan-Bologna su Sky o DAZN? Tutte le opzioni disponibili

Il match sarà disponibile attraverso l’app DAZN sulle smart TV compatibili e su Sky Q. È inoltre possibile seguirlo tramite il canale a pagamento DAZN su Sky, al costo indicato di 5 euro.

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Per accedere alla diretta tramite app è sufficiente effettuare il login con le proprie credenziali e selezionare l’evento dalla schermata principale.

Dove vedere Milan-Bologna in streaming

La partita sarà visibile anche in streaming attraverso DAZN su PC, smartphone e tablet, oltre che tramite l’app sulle smart TV compatibili.

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La telecronaca della sfida di San Siro sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Cristian Brocchi.