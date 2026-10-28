Sorpresa Amorim: Pavlovic verso la panchina contro il Bologna! Ecco il motivo

Verso Milan-Bologna, il tecnico portoghese pensa al turnover in vista del Derby: dopo aver giocato praticamente sempre, Strahinja Pavlovic potrebbe riposare per la prima volta
Il Milan di Ruben Amorim si prepara ad affrontare il Bologna a San Siro, con fischio d’inizio alle 18:30, in una sfida importante non soltanto per conquistare i tre punti, ma anche per preparare al meglio il Derby contro l’Inter di sabato sera. Proprio in vista dell’impegno contro i nerazzurri, il tecnico portoghese starebbe valutando alcune rotazioni nell’undici titolare, con l’obiettivo di preservare le energie dei suoi uomini più utilizzati.
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La possibile sorpresa riguarda soprattutto Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo, finora praticamente sempre presente e protagonista di un minutaggio elevatissimo, potrebbe infatti partire dalla panchina per la prima volta in stagione. Una scelta che permetterebbe al centrale di rifiatare in vista della delicata sfida contro l’Inter, dopo un periodo in cui è stato un punto fermo della retroguardia rossonera.
Pavlovic verso il riposo: chi giocherà al suo posto?
Le indiscrezioni riportate da Tuttosport confermano la possibilità di un turnover mirato. Oltre a Pavlovic, anche Luka Modric e Christian Pulisic potrebbero osservare un turno di riposo per arrivare più freschi all’appuntamento di sabato.
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Secondo il quotidiano torinese, il Milan potrebbe schierare Sankhoun Diawara al centro della difesa accanto a De Winter, mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Tomori ed Estupinan.
Tuttosport dedica inoltre spazio al rendimento della squadra, titolando: «Fiducia ad Amorim, lo dicono i numeri». Nel sottotitolo viene evidenziato come, negli ultimi 65 anni, soltanto Carniglia sia partito meglio.
La gestione di Pavlovic sarà quindi uno degli aspetti da seguire con maggiore attenzione: il suo possibile riposo rappresenterebbe una scelta strategica in vista del Derby, senza perdere di vista l’importanza della sfida contro il Bologna.