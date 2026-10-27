Adani: «Chiedo ai tifosi milanisti e alla proprietà di avere pazienza con Ruben Amorim»

Adani ha speso bellissime parole per Ruben Amorim mandando un messaggio ai tifosi del Milan sulla questione!

Nel corso di ‘Viva el Futbol’ su YouTube, Lele Adani, ha speso bellissime parole per Amorim mandando un messaggio ai tifosi del Milan:

AMORIM L’UOMO GIUSTO «Credo che questa squadra abbia finalmente trovato l’allenatore giusto per rompere nettamente con il passato, caratterizzato da una proposta calcistica ormai obsoleta e non più adeguata alla modernità, come quella di Allegri. Mi sembra che ci si sia espressi chiaramente anche su questo punto, parlando molto bene delle idee di calcio di Amorim».

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CHIEDO PAZIENZA «Quello che mi piacerebbe continuare a vedere è un progresso costante, ed è questo l’obiettivo principale, chiedendo però ai tifosi di avere un po’ di pazienza. Sapete perché? Perché la pazienza, la fiducia e il tempo bisogna anche meritarseli sul campo. Ho sentito dire qualche settimana fa che la fiducia te la devi guadagnare; ed è singolare se pensiamo che, per fare da contraltare, c’è chi il tempo ce l’ha avuto in modo illimitato… O meglio, lo ha da ben sette anni, continuando a godere di fiducia e investimenti enormi, probabilmente senza aver fatto nulla per meritarlo davvero».

EVITIAMO GLI STESSI ERRORI «Al contrario, a chi arriva a Milanello — e penso a quanto sia mancato il tempo persino a Fonseca, oppure a Conceicao, che aveva portato un trofeo e disputato un’altra finale prima di essere esonerato, o ancora ad Allegri, confermato fino all’ultimo minuto nonostante avesse fallito la qualificazione in Champions — non viene concesso nulla. Io dico: evitiamo di ripetere gli errori fatti in questi anni dalla Juventus, dove si cambiava continuamente senza cavare un ragno dal buco. Chiedo ai tifosi milanisti e alla proprietà di avere pazienza con Ruben Amorim, perché la sua idea di calcio, la cultura del lavoro che trasmette e la capacità di entrare nella mente, nel cuore e nelle qualità dei giocatori sono di livello assoluto».