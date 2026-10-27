Pulisic e non solo, firmerà nei prossimi giorni: il Milan vuole chiudere un altro rinnovo entro Natale

Pulisic ha trovato l’accordo con il Milan! Firmerà prima o dopo il derby, ma nel frattempo il club sta già lavorando anche ad un altro rinnovo

La notizia del giorno è che Christian Pulisic rinnoverà il suo contratto con il Milan. Di questo ha parlato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Ma ha fatto il punto della situazione anche su un altro possibile rinnovo, quello di Adrien Rabiot. Le sue parole:

PULISIC E NON SOLO… «Il Milan ripartirà da Pulisic: ha trovato un accordo fino al 2031 è da capire se firmerà prima o dopo il derby. Sta molto bene a Milano. diciamo che era stato già vicino tempo fa, voleva delle garanzie sportive sul progetto e queste evidentemente ora le ha avute. Il rinnovo è fatto: è arrivata firma e ufficialità. Adrien Rabiot sta conversando con il Milan ormai da diverso tempo, da qui a Natale conta di arrivare ad una chiusura definitiva».

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Captain America ha dunque ricevuto le giuste garanzie sportive per prolungare il proprio rapporto con il club. Un segnale sicuramente positivo anche per i tifosi. In tutto ciò, a proposito di garanzie sportive, si prova a chiudere anche per il rinnovo di Rabiot entro Natale.