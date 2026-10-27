Il nuovo re dei bomber accende la Serie A: anche il Milan osserva la favola di Varela. Ecco tutti i dettagli

Il portoghese da 7 gol in 8 gare sorprende tutti a Monza: cifre, dettagli del contratto e la clausola del Benfica

La Serie A ha un nuovo, inatteso protagonista al comando della classifica marcatori. A sorpresa, il capocannoniere del nostro campionato con 7 goal in 8 gare è Gustavo Varela. Il portoghese classe 2005 condivide la vetta della graduatoria con Antonio Raimondo del Frosinone. Tuttavia, mentre il giocatore di proprietà del Bologna è da anni una grande speranza del nostro calcio, il ragazzo pescato dal Benfica sta stupendo tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati.

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Ed è già adesso un uomo mercato a tutti gli effetti: a gennaio arriveranno diverse offerte al Monza, che dovrà decidere se farlo partire subito o tenerselo stretto per la lotta salvezza. In estate i brianzoli hanno investito 2 milioni di euro per lui, che ha pure a referto una doppietta in Coppa Italia. Il Benfica non ha un diritto di recompra ma una prelazione e potrà decidere se pareggiare eventuali offerte, avendo per sé anche il 20% sulla futura cessione. A suon di goal, Varela oggi vale già intorno ai 15 milioni, ma il prezzo potrebbe aumentare ulteriormente da qui alla riapertura delle liste.

Arsenal e big italiane sul talento classe 2005: la concorrenza si allarga

Sulle sue tracce ci sono le big del nostro campionato, compreso il Milan che monitora con attenzione i profili giovani e di grande prospettiva, ma non solo. Dall’Inter che ha mandato più volte osservatori a seguirlo da vicino al Napoli che, visto il flop di Lucca, sta cercando un backup di Hojlund. Anche all’estero il giocatore – che ha un contratto fino al 2030 – ha molti estimatori. Oltre all’ovvio e già citato Benfica – che ancora ne controlla il cartellino – c’è anche l’Arsenal che ha fatto dei sondaggi per il ventunenne.

D’altronde il portoghese ha già dimostrato di poter far bene in giro per il mondo. Seguendo il padre anch’egli calciatore, è stato dal 2016 al 2022 nelle giovanili del Paok, in Grecia, quindi il passaggio al Benfica e il prestito dello scorso anno al Gil Vicente, condito da sei reti. Ora l’esplosione definitiva in Serie A e un mercato che si infiamma per lui.