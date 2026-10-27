Trevisani: «E se facesse la carriera di Bale? Non che vale lui, non parlo di livello, parlo di ruolo»

Trevisani ha ipotizzato per Davide Bartesaghi una carriera alla Gareth Bale, non parlando ovviamente di livello tecnico, ma di ruolo

Nel corso di ‘Fontana di Trevi’, trasmissione andata in scena ieri sera sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani si è concentrato sulla prestazione da esterno alto nel 4-4-2 di Davide Bartesaghi. Non in termini tecnici, ma in termini di ruolo, lo ha accomunato a Gareth Bale. Queste le sue parole:

UN NUOVO RUOLO «Gli si può imputare il fatto che Bartesaghi lo potevamo vedere prima. Apro e chiudo parentesi: e se facesse la carriera di Bale? Non che vale Bale, io parlo di ruolo. Vuol dire che uno parte terzino, poi diventa esterno alto, magari non diventa attaccante. Amorim ha detto è più difensivo che offensivo, secondo me ha la gamba magari non la qualità per fare l’esterno alto».

LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SUL MILAN

SIMILE, MA NON PER LIVELLO «L’ho visto galoppare lì, alla ex Dacia Arena, e ho fatto questo pensiero su Gareth Bale, non per il livello di Gareth Bale, ma per il ruolo».

Il telecronista di Mediaset ci ha tenuto a ribadire che non stava paragonando i due calciatori a livello tecnico, considerando cosa è stato in grado di fare il gallese in carriera, ma semplicemente a livello di ruolo. Infatti l’ex Real Madrid, ai tempi del Tottenham aveva iniziato prima come esterno sinistro per poi spostarsi a fare l’ala sinistra o l’esterno del 4-4-2.