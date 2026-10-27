Amorim ancora senza Gila, Moreira e Rabiot: chi potrebbe giocare contro il Bologna domani sera?

Amorim chi potrebbe scegliere al posto dei tre big infortunati? Peppe Di Stefano ha fatto il punto della situazione a Sky Sport

Il momento della verità si avvicina per la squadra, attesa da un banco di prova fondamentale in campionato contro il Bologna. Mister e staff devono fare i conti con un’infermeria affollata e la necessità di gestire le energie in vista del prossimo, caldissimo derby, una vera e propria corsa contro il tempo per recuperare i pezzi pregiati.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Peppe Di Stefano a Sky Sport, la formazione che scenderà in campo contro i felsinei subirà inevitabilmente delle variazioni importanti. Nel reparto arretrato sono ufficialmente out Gila e Moreira, assenze pesanti che costringono a ridisegnare le gerarchie difensive: i principali ballottaggi per una maglia da titolare portano ai nomi di Estupiñán o Diawara, chiamati a dare solidità e sicurezza alla retroguardia.

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Novità in vista anche in mezzo al campo. A centrocampo è certa la presenza di Musah, mentre si profonda un turno di riposo precauzionale per Modric, fondamentale per averlo al massimo della condizione in vista degli impegni ravvicinati e del derby.

Infine, la grande curiosità riguarda il reparto offensivo. Con la gestione delle forze al centro dei pensieri dello staff tecnico, chissà che non possa toccare a Cisse o Camarda guidare l’attacco. Una chance d’oro per i giovani talenti, pronti a cogliere l’occasione per mettersi in mostra e ripagare la fiducia in un match così delicato. La rifinitura scioglierà gli ultimi dubbi.