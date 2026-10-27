Bruno Fernandes al Milan, cosa c’è di vero? Tutti i retroscena

Cardinale e Amorim sognano il colpo da mesi: i rapporti tesi con il Manchester United possono riaprire uno scenario clamoroso, ma tra ingaggio, valutazione del cartellino e opzione contrattuale servirà un’impresa per portare il portoghese in rossonero

L’idea non nasce oggi. Bruno Fernandes era già un obiettivo ambizioso del Milan durante l’estate, con Gerry Cardinale e Ruben Amorim che avrebbero voluto provare a costruire un progetto tecnico capace di riportare il club ai vertici anche attraverso un acquisto di grande spessore internazionale. Il ricongiungimento tra il tecnico portoghese e uno dei giocatori che conosce meglio rappresenterebbe una soluzione affascinante, sia dal punto di vista tattico sia per la personalità del centrocampista.

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Adesso, però, lo scenario potrebbe essere cambiato. Le tensioni con il Manchester United e le indiscrezioni su una possibile separazione hanno riacceso l’interesse del Milan. Secondo le ultime ricostruzioni, i rossoneri stanno monitorando la situazione, aspettando di capire se esistano davvero le condizioni per trasformare un sogno in una trattativa concreta.

Contratto fino al 2027, con opzione al 2028

Il primo elemento da considerare riguarda la situazione contrattuale. Bruno Fernandes ha un accordo con il Manchester United fino al 30 giugno 2027, con un’opzione a favore del club inglese per estenderlo fino al 2028. Non si tratta, quindi, di un calciatore destinato automaticamente a liberarsi a fine stagione: lo United conserva uno strumento importante per tutelare il proprio investimento.

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I rapporti tra le parti, tuttavia, sono descritti come particolarmente tesi e la possibilità di una separazione è diventata un tema concreto nel dibattito sul suo futuro. Le indiscrezioni sulle difficoltà nei rapporti e sulle prospettive contrattuali non equivalgono ancora a un accordo per la cessione.

Da gennaio a giugno, Cardinale può riprovarci

È proprio qui che potrebbe inserirsi il Milan. Tra gennaio e giugno Cardinale potrebbe tentare un nuovo affondo, qualora la situazione a Manchester non trovasse una soluzione e si aprisse uno spiraglio per negoziare. La finestra invernale consentirebbe di anticipare la concorrenza, mentre quella estiva offrirebbe più tempo per pianificare un investimento di questa portata.

Resta, però, l’ostacolo più pesante: l’ingaggio. Le cifre riportate dalla stampa inglese e internazionale parlano di circa 10,2 milioni di euro netti a stagione, una somma molto elevata per i parametri rossoneri. Anche l’eventuale prezzo richiesto dallo United andrebbe valutato attentamente.

Suggestione o trattativa?

Al momento è corretto parlare di interesse e monitoraggio, non di un affare concluso o di una trattativa già avanzata. Amorim conosce il valore di Bruno Fernandes e sa quanto potrebbe incidere nella costruzione del gioco, ma il gradimento tecnico non basta a risolvere i problemi economici.

Il Milan può sognare, dunque, ma dovrà aspettare segnali concreti da Manchester. Se la frattura dovesse diventare insanabile, Cardinale potrebbe tornare alla carica. E il mercato rossonero si troverebbe davanti a un’occasione tanto ambiziosa quanto complicata.