Modric, l'età è soltanto un numero: il Milan si gode il suo fenomeno. Ma col Bologna...

Il fuoriclasse croato continua a riscrivere i record della Serie A: quattro assist dopo i 40 anni, uno in più di Ibrahimovic. Ma con il Bologna alle porte e il derby di sabato contro l’Inter, Amorim deve valutare anche la gestione delle energie del suo insostituibile regista
L’età per Luka Modric sembra essere davvero soltanto un numero. Il centrocampista croato continua a lasciare il segno in Serie A con numeri che raccontano tutta la sua importanza nello scacchiere rossonero. Dalla stagione 2005-2006, con il campionato italiano tornato a 20 squadre, nessuno ha fornito più assist dopo aver compiuto 40 anni: Modric è già a quota quattro, superando Zlatan Ibrahimovic, fermo a tre.
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IL RECORD RACCONTA ANCORA IL PESO DI MODRIC
Non è soltanto una questione statistica. Modric continua a essere uno dei riferimenti tattici del Milan di Amorim, soprattutto quando c’è da dare ordine alla manovra, gestire i ritmi e inventare la giocata giusta negli ultimi metri. La qualità con cui interpreta ogni possesso resta una risorsa preziosa per una squadra che, nei momenti più complicati, si affida alla sua esperienza.
A 41 anni, però, la gestione fisica diventa inevitabilmente fondamentale. Amorim lo sa bene e difficilmente potrà chiedergli di giocare ogni tre giorni senza concedergli qualche pausa.
BOLOGNA POSSIBILE TURNO DI RIPOSO, POI IL DERBY
Proprio per questo, contro il Bologna potrebbe arrivare un turno di riposo per Luka Modric. L’obiettivo sarebbe preservarlo in vista del derby di sabato contro l’Inter, una delle partite più importanti e attese della stagione rossonera.
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Gestire Modric significa scegliere quando e come utilizzarlo, senza rinunciare alla sua influenza nei momenti decisivi. Con la stracittadina alle porte, avere il croato fresco e nelle migliori condizioni possibili potrebbe fare una differenza enorme. Il record degli assist certifica ancora una volta la sua classe, ma ora tocca ad Amorim trovare il modo migliore per preservarla.