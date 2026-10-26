Tresoldi non si ferma più: tripletta anche in campionato e il Milan osserva e attende il mercato invernale

Il giovane attaccante trascina il Brugge contro il St. Truiden dopo la notte da incubo regalata all’Inter in Europa

Nicolò Tresoldi continua a stupire e ad incantare l’intero panorama calcistico europeo. L’attaccante di proprietà del Brugge, dopo la straordinaria e bellissima tripletta rifilata all’Inter, ha saputo ripetersi in Jupiler Pro League contro il St. Truiden, decidendo la partita con un entusiasmante 3-2 e portandosi a casa un altro pallone da conservare tra i ricordi più belli.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Un momento d’oro per il talento accostato al Milan, visibilmente entusiasta al termine della sfida per i gol e per la vittoria fondamentale conquistata dai suoi compagni di squadra.

Le dichiarazioni di Nicolò Tresoldi e l’interesse rossonero

«Fa un certo effetto, ma segnare tre gol è sempre speciale. Di nuovo un pallone da portare a casa (ride, ndr). Spero che tutti sappiano che sono a mio agio dentro l’area..» ha dichiarato un felice Nicolò Tresoldi subito dopo la partita, confermando un killer instinct da bomber di razza nell’area di rigore avversaria.

Le prestazioni dell’attaccante non stanno certo passando inosservate: la dirigenza del Milan valuta da lontano e segue con grandissima attenzione la sua crescita. Il classe 2004 sta dimostrando di avere tutto il talento, la determinazione e la fame necessaria per poter compiere a breve il grande salto e indossare la maglia di una top club.